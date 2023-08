A mentésirányító a hívás nyomán rögtön több egységet, köztük gyermek-mentőorvosi kocsit is riasztott a helyszínre, miközben az előkészületekre instruálta az aggódó bejelentőket. A mentősök pedig perceken belül helyszínre értek.

Megvizsgálták az édesanyát, majd, mivel úgy ítélték, hogy nincs idő már kórházba sietni, felkészültek a szülés levezetésére. Az életmentők rövid idő alatt világra segítették az egészséges kisfiút, aki rögtön fel is sírt. Helyszíni ellátást követően a kis Zoltánt és büszke anyukáját is stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők – számolt be a gólyahírről közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.