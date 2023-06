A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közösségi oldalán számolt be arról, hogy az M1-es autópálya ácsi szakaszánál rövid időn belül három csempészt is lekapcsoltak a pénzügyőrök. Az ellenőrzésekről videót is megosztott a NAV.

Mint írták, az ácsi kihajtójánál ellenőriztek egy kisbuszt, ami öt utasával Belgiumba tartott. Az autó műszerfalának rekeszében, a csomagtartóban és az utastérben 240 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát és 36 liter ismeretlen eredetű alkoholos italt rejtettek el.

Az autópálya ugyanezen szakaszán egy bolgár férfi kocsijának padlózatába rejtett titkát a pénzügyőrök egy kamerás üregvizsgálóval tárták fel: az alvázhoz közel próbált meg 170 doboz adózatlan cigarettát elbújtatni, csomagtartójában pedig 15 liter ismeretlen eredetű alkohol volt.

Alig egy nap múlva lebukott a harmadik találékony kísérletező is. Az utasokat szállító sofőr rutinellenőrzéskor azt mondta, hogy csak a megengedett mennyiségben van náluk cigaretta, plusztételként egy villanybojlert említett meg. A pénzügyőri kutatómunka gyorsan felfedte a vízmelegítőbe burkolt készletet, a csomagként feladott bojler belsejében 430 doboz bolgár zárjegyes cigarettát találtak.

A trükkös csempészektől több mint négymillió forint értékű cigarettát és alkoholt foglaltak le, jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás bűncselekmény miatt eljárást indítottak.