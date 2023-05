Drónokkal és kutyákkal is keresnek egy kedden eltűnt dunaalmási férfit a térségben. Ősz Zoltán, a Neszmélyi Polgárőr Egyesület vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a 73 éves Szkok Mihály május 16-án, reggel 7 óra körül ment el otthonról. Mivel több óra után sem ment haza, a család a keresésére indult, de nem akadtak a nyomára, ezután kérték a neszmélyi polgárőrök segítségét. Ekkor már a tardosi önkéntes tűzoltók keresőkutyája, Freya is Mihály bácsi nyomában volt.

Személyleírás

Szkok Mihály 166-170 centiméter magas, 41-50 kilogramm, vékony testalkatú, ősz hajú, szemüveges. Eltűnésekor kék színű munkáskabát, szürke melegítőnadrág, kék kockás ing és szürke-kék keresztcsíkos pulóver volt rajta, illetve világoszöld baseball sapka Keg felírattal. Ha valaki látta, a 34/586-854-es telefonszámon értesítheti a tatai rendőröket.

− Az idős férfi lakcímétől a keresőkutya háromszor is az Által-érhez vezette a gazdáját, Eelekes Zsoltot, ott azonban megszűnt a nyom. Így ezen elindulva a keresőcsapat az Által-ér mentén, a környező fás, bokros területen kereste az eltűntet, majd a Duna-parton folytatódott a kutatás. A család elmondása szerint Mihály bácsi már máskor is elment sétálni, akkor a dunaalmási lovarda mögött, a folyóparton akadtak rá, így arrafelé is kerestük. De néztük a pihenőtónál, illetve Almásfüzitőnél, az egykori gázterminál közelében is. A bácsi ugyanis onnan ment nyugdíjba, és hátha az emlékei arra vitték − sorolta a keresés helyszíneit Ősz Zoltán. Sajnos kedden nem akadtak az idős férfi nyomára, így szerdán még nagyobb erővel indultak a keresésére.

Felkérték a tatai polgárőröket, hogy csatlakozzanak a kereséshez, illetve a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány kutyái és vezetői, és az eltűnt családja és barátaik is a férfi keresésére indultak. Időközben a hozzátartozók a rendőrségen is tettek bejelentést, így dél körül már a tatai rendőrök is részt vettek a kutatásban, magyarázta Ősz Zoltán.

A tatai polgárőrök hőkamerával és drónnal is keresték a férfit, azonban késő délutánig sem akadtak a nyomára, így aznapra felfüggesztették a kutatást.A keresést azonban nem adják fel. A neszmélyi polgárőrök csütörtökön terepjáróval kutatják át azokat a területeket, amiket gyalogosan nem tudtak megközelíteni. A tatai polgárőrök arról is beszámoltak, hogy az elűnt Mihály bácsi fia és unokája is segítette a keresést.