Bata Erik rendőr főhadnagy a pénteki helyszínen elmondta, hogy a rendőrkapitányság közterületi állománya nemcsak azt ellenőrizte, hogy a járművekben utazó személyek bekötik-e az öveket. Azt is kiemelten figyelték, hogy a gyermekek esetében méretüknek, életkoruknak megfelelő biztonsági rendszereket használnak-e, valamint hogy a segédmotoros kerékpárral közlekedők viselik-e bukósisakot. Olykor találkoznak olyan sofőrökkel, akik a testük, vagy az ülés mögött vezetik el és kötik be az övet, ezáltal a jármű úgy érzékeli, mintha szabályosan utaznának, ezért nem is csipog. Pedig a saját érdekükben is fontos lenne az öv megfelelő használata, emberéleteket lehet megmenteni.

Kijelentette, hogy zéró tolerancia van érvényben, így a helyszínen nincsen a rendőröknek mérlegelési lehetősége a szankcionálással kapcsolatban. Hozzátette, hogy a biztonsági övet onnantól kezdve kell használni, hogy elindítottuk az autót és ha csak az utcánk végén lévő boltig megyünk, akkor is be kell kötni magunkat. Mivel még mindig sokan nem tesznek eleget a szabályoknak, ezért a magyar rendőrség idén a passzív biztonsági rendszerek használatát választotta központi témájának.

Bata Erik ismertette, hogy napi szinten egy 6 órán át tartó ellenőrzés során mintegy 30-40 darab olyan járművezetőt szűrnek ki a forgalomból, akik nem használják megfelelően a passzív biztonsági eszközöket. Elmondta, hogy lakott területen belül 10 ezer forint, lakott területen kívül 15 ezer forint, míg autópályán 20 ezer forintos bírságot szabhatnak ki azokra, akik nem kötik be magukat. Mindemellett 3-3, illetve 5 büntetőpont is jár a sofőröknek, ami azért is számít visszatartó erőnek, mert 18 összegyűjtött büntetőpont után elveszik a jogosítványt, melyet csak akkor kaphatnak vissza a járművezetők, ha teljesítik az utánképzést.