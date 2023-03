Két év három hónap börtönbüntetést kapott és 3 évre eltiltották a közügyektől azt a tatabányai nőt, aki két férfit is megkéselt, tudtuk meg dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy az elsőfokú ítélet jogerős, azt az ügyész, vádlott, védő is tudomásul vette. Mint arról beszámoltunk, az asszony előbb élettársát, majd egy másik férfit is konyhakéssel szúrt meg.