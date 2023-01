A sikkasztás és csalás miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség vádirata alapján a Tatabányai Járásbíróság 30 nap elzárásra ítélt azt a férfit, aki valaki más lakását adta ki albérletbe – tájékoztatott dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtószóvivője. A vádirat szerint a sértett 2019-ben megbízta az elkövetőt azzal, hogy tatabányai lakásában felújítást végezzen.

A tulajdonos összesen 570 ezer forintot utalt át a férfi bankszámlaszámra. A vádlott azonban az anyagköltségre átvett, összesen 300 ezer forintból a felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagokat nem vásárolta meg, helyette a teljes összeget felélte.

A bűncselekmény elkövetési értéke 300 ezer forint, amely a nyomozás során megtérült. A férfi 400 ezer forintot megfizetett a sértettnek.

A férfi 2019 októberétől volt bérlője a tatabányai lakásnak. Olvasta az interneten, hogy egy nő tatabányai albérletet keres. Jelentkezett a hirdetésre, és a lakás tulajdonosának tudta és beleegyezése nélkül, magát az ingatlan tulajdonosának adta ki.

A férfi 2020. január 4-én három sértett részére havi 110 ezer forintért adta ki albérletbe az általa is csak bérelt ingatlant. A lakás kulcsait is átadta. A sértettek 2020. január 4. után be is költöztek a lakásba.

Csak néhány nappal később, január 15-én szereztek tudomást arról, hogy az ingatlannak nem is az a férfi a tulajdonosa, aki kiadta nekik. A lakás valódi tulajdonosa ugyanis megjelent a lakásban, ahol a saját albérlőjét kereste.

A vádlott azért jelentkezett a hirdetésre, hogy jogtalanul haszont szerezzen, nem is vette fel a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával a bérlők személyének változása, a sértettek pénzének továbbítása végett. Célja a pénz megszerzése volt, amelyet a tévedésbe ejtett sértettek átadtak neki.

A bíróság a vádlottat sikkasztás bűntette, valamint 3 rendbeli csalás bűntette miatt 30 nap büntetés-végrehajtási intézetben történő elzárásra ítélte. Az ítélet jogerős, tudtuk meg Puskásné Sárközi Ritától, a Tatabányai Törvényszék sajtótitkárától.