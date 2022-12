Sokuk szülei is magukra öltötték egykor a lánglovagok ruháját, és a csapat nagy része már 10–13 évesen belépett az egyesületbe. Így tette ezt Hornyák György is, a csapat parancsnoka. Mint elmondta barátjával, Uttó Ákossal közösen vették át az egyesület vezetését még 2008-ban. A két fiatalember keze alatt pedig megújult a csapat.

– Ákos lett az egyesület elnöke, én pedig a parancsnok. A szertár épülete nagyon rossz állapotban volt, de nem volt pénzünk felújítani. Az akkori polgármester felajánlotta, hogy a falu kifizeti az anyagköltséget, már csak a munkánkat kellett bele­rakni. Az önkéntesek a szabadidejükben dolgoztak az állomáson. Szépen lassan, de haladtunk a munkával. Végül 2011-ben volt az avató ünnepség – mesélte György, aki közben Tatabányán hivatalosan is magára öltötte a tűzoltók egyenruháját.

De rajta kívül még négy hivatásos és egy létesítményi tűzoltó erősíti a csapatot. A parancsnok azt is elárulta, hogy az egyesületnek jelenleg mintegy 50 tagja van, ami egy 600 fős településen nem kevés. A csapat fele pártoló tag, a többiek pedig aktívan is kiveszik a munkából a részüket. Itt a legfiatalabbtól kezdve a legidősebb tagig mindenki jó barát. Jó a közösség, nagy az összetartás. Az ifjúsági csapatuk pedig rendszerint dobogós helyen végez a versenyeken.

– A vonulók mintegy 15-en vannak, ők azok, akik éjjel-nappal mennek a káresetekhez. Egyszerre kapjuk a riasztást a hivatásosokkal, én meg küldöm tovább a vonulósoknak. Akik tudnak, jönnek a szertárba és indul a csapat. Évente mintegy 30 káreset szokott lenni, főleg műszaki mentések. Tardos, Tarján, Vértestolna, és Agostyán a cél legtöbbször. Itt pár perc is életet menthet – magyarázta a parancsnok, aki kiemelte, hogy az aktív tagok között több hölgy is van. Ők főleg a szervezésben és a karbantartásban tudnak nekik segíteni. Arra a kérdésre, hogy hivatásosként szabad­idejét is miért áldozza erre a nem könnyű munkára csak annyit mondott: jó segíteni az embereknek.