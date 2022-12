A Zsaru Magazin közösségi oldalán számolt be arról, hogy a rendőröknek sikerült elfogniuk azt a szabadszállási áruházi tolvajt, aki 24 üzletből lopott termékeket az egész országban. Sorozatos bűncselekményeivel több millió forint kárt okozott. Országjáró „turnéja” során Komárom-Esztergom megyébe is ellátogatott.

Mint írták, az első bejelentés februárban érkezett a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra. Egy áruházból műszaki cikkeket loptak úgy, hogy a bevásárlókocsit megpakolták áruval, majd kitolták a bejáraton keresztül fizetés nélkül. Keresztesi Lóránt törzszászlós, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság vizsgálója a történések részleteiről is mesét.

– A nyomozás során kiderült, hogy több megyét érintő sorozatról van szó, ezért országos koordinációt rendeltek el. Hasonló esetről érkezett bejelentés Kecskemétről, Dunaújvárosból, Szekszárdból, Ercsiből, Nagykőrösről, Csongrádról, Hatvanból, Gárdonyból, Érdről, Dorogról és Budapestről is. Az elkövető módszere az volt, hogy bement a kiszemelt üzletbe, majd az árut a bevásárlókocsiba tette, mintha csak vásárolni szeretne. Volt, ahol LED-es televízót, máshol robotporszívót, sarokcsiszolót, hajsütővasat vagy éppen alkoholt pakolt a kosarába. De olyan üzlet is akadt, ahol a tolvaj 64 darab popsikrémet rakott a kosarába. Amikor pedig végzett, ahelyett, hogy a pénztárhoz tolta volna a bevásárlókocsit, a bejárat felé indult vele. Ott várta az egyik társa, aki beállt a fotocellás ajtó elé, hogy ne záródjon be. Így a tolvaj egyszerűen csak kitolta az árut, majd a társával a bejáratnál lévő autójukba pakolták – részletezte a törzszászlós.

Mint mondta, a lopás elkövetőjét a kamerafelvételek alapján sikerült azonosítani, ugyanis annak ellenére, hogy maszkot viselt, a ruhája alapján felismerhető volt. Ebben sokat segített, hogy az elkövetés után ugyanabban az öltözékben pózolt az egyik közösségi oldalon, mint amiben a kamerafelvételeken is látszott. Az elemző-értékelő osztály munkájának köszönhetően pedig kiderítettük, hogy a többi megyében is ő és a segítői követték el a bűncselekményeket. K. A. K. (28) ellen több rendőrkapitányság is körözést adott ki, végül június 13-án a IX. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottai fogták el. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságon hallgatták ki. Társaival szemben az eljárás jelenleg is folyik.