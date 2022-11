Miklós szülei már gyermekkorában „megfertőzték” a vízi sportok szeretetével. Bár elmondása szerint kétévesen még csak banános dobozban a lakás négy fala közt játszotta ikertestvérével a kajakpólót, hamar rendes hajó is került a srácoknak. Tíz éves korában már kajak edzésekre járt. Nem sokkal később azonban eljött a pillanat, hogy a kajak önmagában már nem adott elég élvezetet neki, így édesapja nyomdokaiba lépett, aki hosszú éveken keresztül a magyar kajakpóló válogatott kapusaként állt helyt.

Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagytól, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, hogy az őrmester a kajakpóló szabályait minden ismerkedés alkalmával kénytelen elmesélni, hisz Magyarországon kevesen ismerik ezt a sportágat. A szabályok egyébként a legtöbb labdajátékhoz hasonlóan alakulnak. Öt fős csapatok mérkőznek meg egymással, a cél pedig a labda hálóba juttatása.

„Látványos sport, vannak helyzetek, amikor teljesen szabályos a másik csapat játékosát vízbe borítani. Sisakban játszunk, hisz nem ritka, hogy az evező valakinek a fején csattan.”

Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Miklós 18 éves kora óta a magyar kajakpóló válogatott tagja, több világversenyen képviselte már az országot. Jelenleg - amikor épp nem tűzoltóként szolgál - szülővárosában, Oroszlányban tart kajakpóló edzéseket, de a válogatott színeiben is aktív.

– A világjárvány előtt a magyar csapattal közép-európai szinten veretlenek voltunk. A járvány feladta a leckét, de újra kivívjuk méltó helyünket a nemzetek között – hangsúlyozta a sportoló.

Miklós mesélt másik hobbijáról is: a gimnázium végén komolyan szóba került az artistaképző nála, az egyetem alternatívájaként. Végül térképészként diplomázott, de a zsonglőrködés azóta is az életének része maradt.

– Gimi elején ment a versengés az osztályban, a bringás trükközgetéssel kezdődött az egész, aztán hamar rájöttem, hogy elég jó egyensúlyérzékem van, gyakorlás nélkül mentek a bonyolultabb akrobatikusabb mozzanatok, trükkök is. Váltottam egykerekű biciklire. A kajakpólóban is vannak legendás kihívások, nem egyet én találtam ki, ezek bejárták már az internetet és sok külföldi kajakost motiváltak hasonló megmérettetésekre – fűzte hozzá Tímár Miklós.

Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Legutóbb, a laktanyában – amikor épp nem volt riasztás – Miklós kamera előtt is megmutatta, hogyan is kell az állán egy szívótömlőt egyensúlyozva közlekedni. De talán nem titok, hogy a laktanya környezete is beindította a fantáziáját és további látványos bemutató is várható tőle.