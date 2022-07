Vezetés 4 órája

Akár félmillió forintba is kerülhet ma egy "B" kategóriás jogosítvány megszerzése. Nemcsak a vizsgaköltség nőtt, hanem a várólista is. Az autósiskoláknál elképzelhető, hogy több hónapot is kell várni a tanulóknak. Megnéztük, mi a tapasztalat a megyében.

Forrás: police.hu

Egy gyakorlati óra ma legalább 7 ezer- 8000 forint, ami a kötelező 30 óraszámmal felszorozva 210 ezer-240 ezer forint. Ez rendszerint kevés a sikeres vizsgához, vagy a hatóságilag előírt minimum 580 kilométer teljesítéséhez. Az sem mindegy, hogy a kötelező órákon túl hány plusz órát kell vennie a tanulónak, és azok mibe kerülnek. Vagyis átlagosan 40-50 órával érdemes számolni, így a gyakorlati órák díja 280-400 ezer forint is lehet, vagy ennél magasabb. Aki pedig teljesen a nulláról kezdi, fél évet is várhat, mire volán mögé ülhet. Hetzmann Gyula szerint évek alatt nagyon megnőtt a forgalom az utakon, manapság már nem ritka, hogy egy családban két-három autó is van. – Egyre gyakrabb – nyilatkozta korábban – hogy nagymama, szülő és unoka is egyszerre jár a tanfolyamra és évről-évre „kitolódik” az engedélyt szerzők életkora. Tatabánya egyik neves autósiskolájában 6000 forintos az óradíj, a tanulók átlagosan 50 óra vezetés után szereznek írásos bizonyítványt tudásukról. A tanfolyamok iránti érdeklődést még a koronavírus-járvány sem fékezte, nagyjából ugyanannyian jelentkeznek évről évre az iskoláknál. Egyetlen érzékelhető hatása volt, hogy az említett időszakban 2020 és 2021 között többen választották az online KRESZ-oktatást. – A világjárvány miatti enyhítéseket feltehetően kihasználták a családok és inkább üdülni mentek nyáron, így kevesebb volt a tanuló. Ősszel azonban újra helyreállt a rend – ezt már Igar Gyöngyi gépjárműoktatótól, a komáromi Süveg Autóiskola vezetőjétől tudtuk meg, ahol az idén is körülbelül 300 tanuló vett 8500 forintos gyakorlati órát. Szűkebb hazánk autósiskolái közül Esztergomban kell a legmélyebben zsebbe nyúlni a jogosítványért. Információink szerint egyes iskolák 9000 forintot is elkérhetnek egy-egy útért.

– Nálunk 7900 forintos óradíj mellett tanulhatnak meg vezetni a fiatalok. Tanulóink nem országúton mennek autópálya helyett, és az éjszakai vezetésre nem este 6 órakor indulunk. Érdemes szerezni egy kis rutint, ha a tanuló vadállattal találja szemben magát az utakon – mondta Liebl Béla, a Rutin-Okt. Kft. ügyvezetője, aki szerint egyre több a vadgázolás a térségben, főleg Tarján felé. Amortizáció, benzinár és oktatóhiány - Elsősorban az üzemanyagárak alakulása határozza meg az óradíjat. Jelenleg 480 forintba kerül egy liter benzin, illetve gázolaj a magyar rendszámú autók gazdái számára. Egy oktatóautó átlagosan ötszörös igénybevételnek van kitéve egy magántulajdonban lévő autóhoz képest. Az előbbi az ideje nagy részét városi forgalomban, lassú manőverezéssel tölti, a megszokottnál több alkalommal fullasztják le a motorját. Az oktatóknak nincs okuk olcsón dolgozni, mert nem csak a járművet éri fokozott igénybevétel, de azt is, aki a tanulók által okozott vészhelyzetek miatt állandó készenlétben van. Kevés az oktató is, a szakma képviselői közt sokan a nyugdíjkorhatár közelében mozognak.

