A Nool.hu beszámolója szerint csütörtökön folytatódott a tárgyalása annak a salgótarjáni férfinek, aki rabszolgaként tartott több embert, köztük egy tatabányait is. A vádirat szerint az ügy elsőrendű vádlottja, a jelenleg 22 éves B. B. még 2019-ben két idős, megélhetést biztosító jövedelemmel és lakhatással nem rendelkező férfit rávett arra, hogy szállásért és ellátásért cserébe dolgozzanak neki, de ehelyett sanyargatta és embertelen körülmények között tartotta, bántalmazta, megkötözte a férfiakat, később harmadik társukat hasonló körülmények közé vetette. Mindemellett nemi erőszakra való kényszerítés is szerepel a bűnlistáján.

A sajtó miatt akart lemondani a tárgyaláshoz való jogáról - Csütörtökön az egyik tanú tett vallomást, úgynevezett távmeghallgatással. A tárgyalás elején az elsőrendű vádlott kijelentette, a sajtó jelenléte miatt lemond a tárgyaláson való jogáról, mire ügyvédje figyelmeztette, ezzel a koronatanúként szereplő sértettel történő szembesítéséről, illetve a kérdések feltevésétől is eltekint, ám ő ragaszkodott eredeti döntéséhez. Védője a tanú személyiségi jogaira hivatkozással indítványozta a zárt tárgyalást, de ezt a bíró, dr. Kovács István nem tartotta indokoltnak.

A távmeghallgatás során a tatabányai sértett, B. Z. megerősítette korábbi, rendőrségen tett vallomását. Ezek szerint a tatabányai hajléktalanszálló előtt egy ismeretlen férfi állatgondozási munkát ajánlott neki, amit elfogadott. Így levitték Dorogházára a részleges gyámság alatt álló, negyven százalékosan rokkant férfit. Állítása szerint szabadon járhatott-kelhetett, hiszen nyitva volt a ház kapuja, ugyanakkor egy külön bejáratú, kisméretű kamrában kellett laknia, másik két férfival együtt. Fekhelye egy szekrényajtóra fektetett matrac volt, tisztálkodni pedig a szabadban, az udvari kútnál tudott. Hozzátette, ugyan a pénz átadását személyesen nem látta, de bizonyos abban, hogy hetvenezer forintot kapott a sofőr, amiért őt Nógrádba szállította.

Vallomásában kifejtette: őt ugyan nem ántották, enni és inni is tudott, de amikor el akart menni és buszra szállt, a járatot az elsőrendű vádlott által megbízottak a nyílt úton megállították és arra hivatkozva, hogy meglopta őket, leszállíttatták, és visszavitték a házhoz. Nem bántották, de B. B. közölte vele: azért nem mehet el, mert a hetvenezer forintot, amiért odavitték, le kell dolgoznia.

A Nógrád Megyei Főügyészség korábban arról is beszámolt, hogy áldozatait a salgótarjáni férfi még a nyári konyhában, vagy az udvaron álló működésképtelen gépkocsiban szállásolta el, élelmet alig kaptak. Amikor B. B. tudatmódosító szerek hatása alatt nem tudott aludni, az egyik sértettet is felébresztette és arra kényszerítette, hogy vele éjszakázzon. Mindemellett egy nőt is rábírt arra, hogy nála éljen. A nőt, érkezését követően, a vádlott utasítására az egyik dolgozó megerőszakolta, majd egy másik dolgozóját is arra kényszerítette, hogy a nővel szexuális kapcsolatot létesítsen. Mindezek mellett áldozatai nevére gépjárműveket vásárolt, hogy tulajdonszerzési illetéket ne kelljen fizetnie.

Mint azt a Nool.hu írja, a tatabányai áldozat a dorogházi tartózkodása alatt érdemi munkát nem végzett, mindössze egyszer kellett vaskerítésdarabokat széttörnie, illetve az udvaron szedte össze az elszórt cigarettacsikkeket, amelyek közt a tulajdonos által elszórt jó pár kábítószeres dohánytermék is akadt. Ezt onnan ismerte fel, hogy korábban ő maga is drogozott.

Istállóba menekült a tatabányai férfi - B. Z.-nek, miután sikerült megszöknie, Nemti közelében egy istállóban kötött ki, itt találkozott egy nővel, aki értesítette a rendőröket, ezután került vissza lakhelyére. B. Z. hozzátette, még 2020 decemberében, Tatabányán megkereste őt egy nő és egy férfi, akik az elsőrendű vádlott szüleiként mutatkoztak be, majd némi készpénzért cserébe rábírták a rendőrségi vallomásának módosítására, és ez megismétlődött még egy alkalommal. Papírokat is aláírattak vele. A módosított vallomásokat most a tárgyaláson visszavonta, miszerint hazugság, ami a papírokon van, és megerősítette az eredeti vallomását.

A meghallgatáson a bíró, az ügyész és a védelem is több kérdést tett fel a sértettnek, aki többször ellentmondásba keveredett eredeti állításaival, ugyanakkor határozottan fenntartotta az első rendőrségi tanúvallomása során foglaltakat. Az ügy tárgyalása az ítélkezési szünet után, ősszel folytatódik. A Nógrád Megyei Főügyészség a Balassagyarmati Törvényszékre benyújtott vádiratában azt kérte, hogy küldjék fegyházba B. B.-t, tiltsák el a közügyektől, valamint vagyonelkobzást is indítványoztak, illetve azt, hogy a férfi 477 ezer forint bűnügyi költséget is fizessen meg.