A hétfői nap főszereplői azonban az ifjúsági tűzoltók, a gyerekek voltak. Amellett, hogy délelőtt és délután is gyakorolt Pázmánd Önkéntes Tűzoltó Egyesület fiú- és lánycsapata, valamint Vértessomló Önkéntes Tűzoltó Egyesület leánycsapata a Šentjur Stadionban, Celje városközpontjában be kellett rendezniük egy standot a nemzetek kiállításán, amelyet ünnepélyes keretek között, zászlófelvonással nyitottak meg. Az eseményen részt vett a CTIF szlovén elnöke, a CTIF Végrehajtó Bizottságának tagjai, a CTIF Ifjúsági Tűzoltó Bizottságának elnöke, szlovén tűzoltók, valamint a résztvevő országok ifjúsági tűzoltói és kísérőik. A magyar gyerekcsapat remek hangulatot varázsolt, amelyhez több ország – Franciaország, Németország, Lengyelország – tagjai is csatlakoztak.