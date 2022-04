Négy év börtönbüntetésre és öt év közügyektől való eltiltásra ítélte az Esztergomi Járási Bíróság azt a férfit, akit testi sértés kísérletével, garázdasággal, rongálással és zaklatással vádolt meg az Esztergomi Járási Ügyészség. A vádirat szerint a férfi évek óta alkoholizáló életmódot folytatott, munkahelye nincs, édesanyjával élt egy táti házban. Ittas állapotban rendszeresen zavart az utcában lakók nyugalmát, az utcán trágár szavakat kiabálva, ordítva hallgatta a zenét, benézett az udvarokba. Gyakorta rángatta az éjszakai órákban kapujukat.

A férfi február 14. és 16. között rátámadott édesanyjára, ordítozott vele és többször arcul ütötte. Az asszony mindkét alkalommal lecsúszott a kanapéról, ahonnan egészségügyi állapota miatt nem tudott felállni. Fia, egy alkalommal hideg vízzel is leöntötte a padlón fekvő édesanyját, aki arcán és szemtájékán elszenvedett sérülések a bántalmazás módját is tekintve 8 napon túl gyógyuló sérülés okozására voltak alkalmasak. Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a védő fellebbezést jelentett be.