A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében számolt be arról, hogy munkatársaik több mint négyezer hamis terméket találtak egy teherautóban Hegyeshalomnál. A pénzügyőrök egy cseh járművet ellenőriztek.

Mint írták, a raktér átvizsgálásakor több mint négyezer üveg különféle márkajelzésű (Chanel, Dolce Gabbana, Lacoste, Paco Rabanne, Hugo Boss, Versace stb.) parfümöt, valamint több száz napszemüveget és övet találtak. Az előzetes szakértői vélemény szerint valamennyi hamisítvány, amiket a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hoztak forgalomba.

A NAV munkatársai a 98 millió forint értékű árut lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette miatt feljelentést tettek. Hangsúlyozták, hogy a hamisított termékek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nem csak a gazdasági szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve is egészségügyi kockázatot jelentetnek. A nagy fogásról a NAV közösségi oldalán fotókat is közölt.