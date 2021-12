Mint írják, a pénzügyőrök a mintegy négymillió forint értékű illatszert, valamint a hárommillió forint értékű dohányt lefoglalták és eljárást indítottak. A hamisított termékek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nem csak a gazdasági szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve is egészségügyi kockázatot jelentetnek. Az esetről a NAV közösségi oldalán videót is megosztott.