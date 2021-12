Az ügyet 2021. május 11-én tárgyalták, ahol az 1 év börtönbüntetésen és közügyektől való eltiltáson kívül a bíróság egy másik esettel kapcsolatban is ítéletet hozott. A vádlott az egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette miatt 2017. január 31-én jogerőre emelkedett ítéletével kiszabott 1 év 10 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is. Az ítélettel szemben a vádlott és a védője fellebbezést jelentett be – tudtuk meg a Tatabányai Törvényszék sajtóközleményéből.