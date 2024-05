Vasárnapra aztán csökken a felhőzet, a legtöbb helyen csak fátyolfelhők lesznek az égen. Ugyanakkor főleg délnyugaton, nyugaton több lehet a felhő, arrafelé további zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.

A vasárnap folyamán sok napsütés valószínű, amellett, hogy fátyol- és képződő gomolyfelhőkkel is számoltunk kell. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is. A keleti, délkeleti szelet élénk, zivatarban erős vagy viharos lökések is kísérhetik. Délutánra 23, 29 fokig melegszik fel a levegő.