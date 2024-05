Mint azt a HungaroMet az elsőfokú riasztással közzétette, május 25-én elszórtan, nagyobb számban a Dunántúlon és az északi, északkeleti vidékeken alakulhatnak ki zivatarok. Délután, kora este egy-egy cella a keleti határvidékre is besodródhat. A zivatarokat átmeneti viharos, körülbelül 70-90 kilométer/órás széllökés, helyenként felhőszakadás, 25-35 millimétert is meghaladó csapadékösszeg (főként északnyugaton az ismétlődő cellákból ennél több is), illetve 1-2 centiméternyi jégeső kísérheti. Éjszaka a zivatarok számossága jelentősen csökken, de néhol (főként a Dunántúlon) továbbra is előfordulhat dörgés, villámlás.

Forrás: met.hu

Vasárnap ismételten zivatarok kialakulására kell számítani, várhatóan a szombatinál kisebb számban és kisebb területet érintve. Előfordulásukra legnagyobb valószínűség a Nyugat- és Közép-Dunántúlon, illetve az Északi-középhegység nyugati felében van. A cellákat intenzív, 10-20 milliméternyi csapadékhullás, viharos, 70-80 kilométer/órás széllökés és jégeső 1-2 centiméternyi jégeső is kísérheti.