Az Országos Meteorológiai Szolgálat nemrég kiadta az elsőfokú, sárga figyelmeztetést a heves zivatarok és szél miatt több vármegyére, köztük Komárom-Esztergomra is. A zivatarok miatt a citromsárga riasztást is kiadták, egyelőre nálunk csak a Kisbéri járásra, de ez könnyen előfordulhat, hogy a következő órákban változni fog. Elsődleges veszélyforrást ilyenkor a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

Az előrejelzések szerint ma a déli óráktól főként a Dunántúlon fordulhatnak elő helyenként zivatarok, de északkeleten is van esély egy-egy zivatar kialakulására. Holnap délután az ország északkeleti harmadán képződhetnek néhol zivatarok. Az intenzívebb gócokat mindkét nap átmeneti viharos (~65-75 kilométer/órás) széllökés, valamint jégdara is kísérheti.