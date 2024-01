Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, és főként a keleti és déli tájakon gyenge eső is előfordulhat. Késő délelőttől nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, az ekkor kialakuló gomolyfelhőkből pedig elszórtan alakulhatnak ki záporok, esetleg egy-egy helyen zivatar is. A délnyugati, déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8, 15 fok között valószínű.

Forrás: met.hu

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdán erősen felhős lesz az ég, de délután már többször bukkanhat elő a nap. Szórványosan alakul ki zápor. Sokfelé lesz erős a délnyugati szél. 10-11 fokos enyheség lesz.