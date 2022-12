Széllökések miatti riasztás az egész megyére vonatkozik, az előrejelzés szerint Dunántúlon, illetve északkeleten (Észak-Alföld, Zemplén) a legerősebb széllökések meghaladhatják a 70-75 kilométer/órát, majd a déli óráktól fokozatosan veszít erejéből a szél.

Forrás: met.hu

A Hófúvás miatt csak s Tatai, a Tatabányai és az Oroszlányi járásra adták ki, illetve ezektől délre, a Bakony és a Vértes térségére. Mint az meteorológiai szolgálat hozzátette: a Dunántúli-középhegységben, illetve Borsod-Zemplén térségében a szél hordhatja a havat.

Forrás: met.hu

A szombat óta megváltozott időjárási helyzet miatt megnőtt a tűzoltói beavatkozások száma hazánkban. Ma reggel hat órakor közel húsz helyre várták a tűzoltók segítségét országszerte a szeles időjárás miatt útra dőlt fák eltávolítása, vagy éppen a nagy mennyiségben lehullott csapadék okozta károk miatt, írja a katasztrófavédelem.

Az Útinform vasárnap reggel 7 óra 15-ig kapott információi szerint az Északi-középhegységben, Tatabánya, Bicske, Esztergom, Székesfehérvár, Csorna és Tapolca térségében illetve Pest megye északi és nyugati részét havazás, havas eső jellemzi.

Az elkövetkező napokban is ez az időjárás uralja hazánkat. Mint a koponyeg.hu-ról kiderül, vasárnap az erősen felhős, vagy borult égből eleinte többfelé, majd egyre inkább keleten várható csapadék: az esőt egyre több helyen havas eső, hózápor válthatja fel. A Bakonyban 5-10 cm-es friss hó hullhat, az erős, olykor viharos északnyugati szél itt hófúvást is okozhat. Erős hidegbetörés várható, napközben csökken a hőmérséklet, délután már csak +1, +2 fok valószínű.

Hétfőn tovább csökken a felhőzet, de északkeleten akár a kora délutáni órákig szállingózhat a hó - itt megmaradó pár cm-es hóréteg is összejöhet, síkvidéken is. Az ország nagyobbik felén a napsütést futó hózáporok zavarhatják meg. Erős, néhol továbbra is viharos lesz az északnyugati szél. Fagypont körül alakul a csúcsérték.

Kedden változóan felhős időre van kilátás, északkeleten, majd nyugaton a több rétegfelhővel. Csapadékra kicsi az esély. Országos fagy lesz reggel -5 fok körüli minimumokkal, délután is csak -2, +3 fok várható.

Szerdán a délnyugat felől beborul az ég, és egyre több helyen lesz csapadék: északkeleten havazás, máshol eső, eleinte akár ónos eső. 0 fok körül alakul a hőmérséklet. Az északkeleti szél megélénkül.

Csütörtökön borult, párás idő valószínű sokfelé vegyes halmazállapotú csapadékkal. Délnyugaton inkább eső, máshol ónos eső, fagyott eső, hó is lehet. 0-5 fok köré enyhül a levegő.