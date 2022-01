Ahogy arról már beszámoltunk, a péntek reggel óta tomboló szélvihar a délelőtt folyamán már több munkát adott megyénk tűzoltóinak. A szélvihar a délután folyamán sem csitult, sőt, ekkor kezdte meg igazi pusztító munkáját, amelyből Tatabányának bőségesen kijutott. A lánglovagokat többnyire kidőlő fákhoz riasztották.

A délelőtt folyamán Tatára brutális villámvihar csapott le. Hasonló zivatargóc söpört végig a Bakonyalján is, amelyről fiatal olvasónk lenyűgöző fotókat is megosztott velünk. A délután is mozgalmasan alakult a tűzoltók számára, tudtuk meg Dr. Laczkó Melinda tűzoltó alezredestől, a megyei katasztrófavédelem szóvivőjétől. A legnagyobb problémát az útra, járdára és autókra dőlő fák jelentették.

Tatabányán, a Töhötöm vezér utcában egy társasház bejárata elé zuhant egy hatalmas fa, amely akadályozta a bejutást. A tatabányai hivatásos tűzoltók hárították el a problémát. Szintén Tatabányán, a Cseri lakótelepen fa dőlt a járdára, ide is a helyi hivatásos lánglovagok vonultak. Továbbá a megyeszékhelyen, a Május 1. utca és a Blaha Lujza utca kereszteződésében kidőlt fa akadályozta a forgalmat. A tatabányai hivatásos tűzoltók láncfűrésszel avatkoztak be.

Nem csak az utakra és járdákra, de autókra is dőltek a fák Tatabányán. A Gál István lakótelepen egy 10 méteres fűzfa két autóra is rádőlt. A tatabányai hivatásos tűzoltók darabolták össze a kárt okozó fát. A Béla király körtéren hasonló eset történt. Szintén egy nagyobb fa dőlt rá két parkoló kocsira.

Dad és Környe között fát döntött a szél az útra, amely akadályozta a forgalmat. Itt az oroszlányi önkormányzati és a kecskédi önkormányzati tűzoltók avatkoztak be. Ácson a pulykatelep területén dőlt fa vezetékekre, amelyeket az ácsi önkormányzati tűzoltók szabadítottak ki. Szintén Ácson, a cukorgyári lakótelepen dőlt útra egy 10 méteres fa. A forgalmi akadályt az ácsi önkormányzati tűzoltók szüntették meg.

Szárliget térségében, az 1-es útra zuhant faág, amely a fél útpályán okozott fennakadásokat. A tatabányai lánglovagok fűrésszel aprították fel a faágat. Az 1111-es számú út 25. kilométerszelvényében dőlt fa az útra, amely a fél útpályát elfoglalta. Az esztergomi hivatásos tűzoltók takarították el a fennakadást okozó fát.

Tatát sem kímélte a délutánra még inkább fokozódó szélvihar. Boglári Zoltán képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Angolkert, Kastélykert és a városi erdők sétányait szinte használhatatlanná tette a pusztító szél. Mint írta, a szél elvonultával a városgazda megkezdi a letört ágak elszállítását.