Szó szerint semmit nem kímél a megyére lecsapó szélvihar. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a meteorológia narancssárga, másodfokú riasztást adott ki Komárom-Esztergom megyére. A tomboló szél már munkát is adott tűzoltóinknak, akiket többnyire fakidőlésekhez riasztottak eddig megyeszerte.

Az óriási szél Tata egyik legismertebb fáját, az Öreg-tó partján álló ikonikus gesztenyefát sem kímélte. Ha ez a famatuzsálem mesélni tudna, biztos mesébe illő szerelmi sztorikat hallanánk tőle. A napokban azonban egy hasonló szeles idő miatt letört egy hatalmas ága, amely a tó partján álló korlátot is leszakította, az oszlopot is megrongálta. Ebben a pénteki szélviharban kilátogattunk a fához, amely becsülettel állta az ágait és törzsét tépázó viharos lökések hadát. Ottjárttunkkor, 11 óra magasságában, a semmiből egy villámvihar is lecsapott Tatára. Olyan intenzitással szakadt az eső, hogy szinte látni is alig lehetett. Az Öreg-tó partján videót is készítettünk.

A 17 éves Deák István rémisztő felhőkről küldött szerkesztőségünknek káprázatos fotókat. A tataihoz hasonló villámvihar csapott le a Bakonyalján is. Mint beszámolójában írta, 11 óra körül egy nagyon erős csapadékgóc vonult át Császár felett, melynek vonulását bizony 100 kilométer/órát meghaladó széllökések is kísértek.