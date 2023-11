Az Agrárminisztérium közlemény szerint napraforgó esetében a termés mennyisége 2 millió tonna, a hektáronkénti hozam országosan 3 tonnás, szemben a tavalyi 1,8 tonnával. A szója betakarítása 58 ezer hektárról 177 ezer tonna mennyiséget eredményezett, azaz a termésátlag kicsivel több, mint 3 tonna hektáronként. A burgonya 27 tonnás hektáronkénti termés­átlaggal és 161 ezer tonnás végeredménnyel zárt.

A cukorrépa betakarítása felénél tart, 58 tonnás hektáronkénti átlaggal, 431 ezer tonna országos eredménnyel. A kukorica országos termésátlaga 8 tonnára emelkedett hektáronként, 89 százalékos betakarási szintnél a már betakarított összmennyiség meghaladja az 5,3 millió tonnát. A napraforgó termésátlagai országosan eléggé kiegyensúlyozottak, a kukorica esetében régiónként jobban eltérnek, míg a Dél-Alföldön a hektáronkénti 6,2 tonnát alig éri el az átlaghozam, addig Nyugat-Dunántúlon és Észak-Magyarországon 8,9 tonna körül alakult.

Az AM az összes lehetséges eszközzel segíti a gazdálkodói pénzügyi likviditás fenntartását az államilag támogatott, kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciók biztosításával és az idei évben 270 milliárd forint támogatási előleg- és részfizetés biztosításával. A jövő év elején indulnak az új agrár- és vidékfejlesztési pályázati felhívások és támogatási jogcímek, a pályázati menetrend elérhető a minisztérium tematikus weboldalán.

Mint arról nemrégiben hírt adtunk, a napraforgó termésátlaga hektáronként 2,5 és 4 tonna között változott. A nedvességtartalomra átlagosan 6–8 százalékot mértek. Időközben a burgonyát is felszedték a földekről, és most a tárolókban várja, hogy értékesítsék. Az idei krumpli egyértelműen jobb minőségű, mint a tavalyi volt. Az öntözetlen területeken 15–25 tonnát termett a növény, az öntözötteken a hozamok elérték a 35–45 tonnát is. Nagyjából a cukorrépának is a felét gyűjtötték be a földekről. A hektáronkénti hozamok 60–65 tonnára tehetők, viszont a cukortartalom 15 százalék alatt maradt. A megfelelő „cukorfok” 16–20 százalék.