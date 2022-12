Úgy tudjuk, bajban van a Schobert Norbi Update-hálózata. Néhány Komárom-Esztergom megyei üzlet is a nap egy részében bezárásról számolt be. A tatai üzlet Facebook-oldalán például áruellátási problémákról írtak, amely miatt december 14-én 11-től 14 óráig zárva is volt.

A tatabányai üzlet megnyugtatta vásárlóit, hogy ők továbbra is nyitva vannak, az áruszállítás akadozásáról számoltak be ők is.

„Próbálnak dolgozni a megoldáson hogy minél hamarabb kapjunk új árut. Kérnék még egy kis kitartást tőletek.” – írták posztjukban.

Sajtóinformációk szerint egyébként a hálózat egyre több boltja húzza le a rolót. A norbi.hu oldalon lévő webshop is szünetel, ott technikai okokra és költözésre hivatkoznak.

Úgy tudjuk, Schobert Norbi egészségügyi okokból kiszállt cége irányításából. A cég állítólag hatalmas tartozást halmozott fel a beszállító cég felé, ezért vannak problémák.