Ezek mellett olyan környezetet igyekszünk teremteni, ami megvédi hosszú távon is a munkavállalót, megkönnyíti a munkába járást (100 százalékban támogatott bérlet), elviselhetőbbé teszi a mindennapi munkát (ingyenes masszázs) valamint kikapcsolódást biztosít munkán kívül is (támogatott kondi- és fitneszterem-bérlet, kedvezményes színházjegy) és megőrizni az egészséget, mert csak egészséges ember tud dolgozni és munkájával eltartani a családot. Ezek mellett számtalan más ösztönző, jutalmazó és motiváló eszközünk van.

Sorolom a cég további értékeit és az alapbéren kívüli juttatásokat: családbarát munkahely, részmunkaidős műszakok, rugalmas műszakrend, otthoni munkavégzés szellemi pozícióban; egészségmegőrző programok, szűrővizsgálatok; széleskörű Well-being szolgáltatások; sporteseményekre belépő, etikai kódex alapú működés (öt alapelv biztosítja a feddhetetlen működést és a megkülönböztetés nélküli munkavégzést); a Számíthatsz ránk! programmal nyújtott jogi-, pénzügyi- és mentális segítség.

Az ösztönzés, jutalmazás, motiváció része: a belső és külső képzések biztosítása, a teljesítményalapú rendszeres bónusz fizetés, a kompetencia alapú gyors előre lépési lehetőség, a továbbtanulási támogatás, az érettségi, a felnőttképzés támogatása mind anyagilag, mind rugalmas munkavégzéssel, a nyelvi, a szakmai és vezetői képzés, a nemzetközi munkavégzési lehetőség gépkezelői szinttől vezetői szintig (AGC Mobility), valamint az 5, a 10, a 15 és a 20 éves törzsgárda tagságért nagy értékű tárgy- és pénzbeli juttatás.

– Mennyire tartja jónak a csapatszellemet? Lehet ezen javítani?

– Azt gondolom, jó csapatba kerültem. Hatalmas tapasztalattal rendelkező, nyitott kollégákkal tudok együtt dolgozni. Mindenki tudja, érzi – és ahogy látom, kész is rá –, hogy máshogy csináljon dolgokat, mint az elmúlt 15-17 évben. Nem volt jellemző ekkora változékonyság az autóiparban, mint az elmúlt 3-4 évben. A rendszereink is sokkal statikusabb, kiszámíthatóbb üzletvitelre rendezkedtek be.

Ami változást hoz, hogy nincs egy terület, munkakör, ami önmagában le tud kezelni egy váltást, ehhez már több mindenkinek kell egyeztetni és több mindent kell összenézni, hogy mi milyen hatással van a másik életére. Ehhez több egyeztetésre van szükség, de ezt is lehet hatékonyan csinálni. Fontos a gyors megértés és a gyors megértetés is, hogy ki, mit szeretne. Ez nem feltétlenül javítása a jelenlegi csapatszellemnek, vagy munkastílusnak.

Inkább mondanám változásnak, adaptálódásnak a jelenlegi környezethez. Sok információ jön, amit ügyesen kell végig áramoltatni a szervezeten és hatékonyan kiértékelni, dönteni, megvalósítani. Azt gondolom, a jelenlegi csapattal tudjuk ezt kezelni.

Hozzáteszi, a társadalmi felelősségvállalást mindig nagyon fontosnak tartotta az autóüveggyár, ahogyan az AGC cégcsoport is világszerte. Ebben az évben összesen 11 millió forint támogatást adtak a nehéz helyzet ellenére is. A sport világában a MOL Tatabánya KC-t és a Tatabányai Sport Clubot segítették. A KRESZ kultúra fejlesztésére a Biztonságos Közlekedés Akadémiája keretében általános iskolások kaptak laptopokat az AGC-től. A támogatottak között van többek között az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Népház Show Formációs Táncegyesület és a Szent Borbála Kórház Gyermek- és Csecsemő osztálya.

– Egy személyes élményt is felidéznék a közelmúltból – mondja Sabján László. – Most voltam először a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezete rendezésében megtartott Megyei Príma Gálán. Hihetetlen jó érzés volt látni, tudni mennyi tehetséges vállalkozó és művész van a régióban, valamint az AGC képviseletében is, de személyesen is hatalmas megtiszteltetés és felemelő érzés volt díjat átadni közülük egyvalakinek. Nagyon büszke vagyok rá, hogy támogatunk a többi között egy ilyen rangos, fontos eseményt is.