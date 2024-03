Új cukisággal bővült Pápai Joci családja, erről számolt be Instagramján. A tatai aranytorkú énekes képeket osztott meg a házi kedvencről.

Joci arcára is hatalmas mosolyt csalt a kis Beagle kutyus, aki mint kiderült, a húgáék új családtagja lett. A cuki kis négylábú nem csak az énekes szívébe lopta be magát, a rajongók is odáig vannak érte.