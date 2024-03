Miután a magyar férfi kézilabda-válogatott kiharcolta az olimpiai részvételt Tatabányán, már pedzegették a játékosok és az edző Chema Rodriguez is, hogy egy kis ünneplés biztosan lesz, miután visszatérnek a szállásukra, Felcsútra. Nos, lett is, méghozzá nem is akárkivel. Bódi Csabi a közösségi oldalán mutatta meg, hogyan bulizott az immár olimpikon fiúkkal és a stábbal.

Bódi Csabi rettentően élvezte a bulizást a magyar válogatottal

Fotó: Bánkúti Sándor, Flajsz Péter / Forrás: Bors/Kemma.hu montázs

A mulatós sztár két videót is feltöltött, amelyen együtt énekel, táncol a srácokkal. A felvételek tanúsága szerint elhangzott többek között az Aranyeső, az Érik a szőlő, az Accalari Bomba, az Azért vannak a jóbarátok is többek között, a válogatott tagjai pedig fáradtságot nem ismerve ugráltak, énekeltek, táncoltak a dalokra.

Bódi Csabi csak dicsérni tudta a válogatottat

A Bors arról írt, hogy Bódi Csabi a kézilabda-válogatott több tagját is ismeri, Ligetvári Patrik esküvőjén például a Bódi család volt a fellépő, így amikor a vasárnap esti meccs után kapott egy felkérést, hogy menjen, azonnal igent mondott. A sztár arról is beszélt, hogy fantasztikius volt a hangulat, ötször is visszatapsolták és másfél órát buliztak együtt.

− Én egy kívülálló voltam, mégis hatalmas szeretettel és tisztelettel fogadtak. Őrületes teljesítményt tettek le az asztalra sportolóként, hálás vagyok, hogy szolgálhattam őket!

Lenyűgöző, hogy mennyire őszinték és alázatosak, nem játsszák meg magukat, ők tényleg ennyire szeretetteljesek!

− tette hozzá.