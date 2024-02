Léhárt Mírához és Polgár Patrikhoz, a Komárom-Esztergom vármegyei kötődésű duóhoz Magyar Marcell csatlakozott, és már zenekarként elindultak az idei megmérettetésen. Több mint négyszázan jelentkeztek, ebből jutottak be Vigyen a szél című dalukkal a legjobb hatvan produkcióba, majd egy élő meghallgatás után a zsűri tovább juttatta őket az élő műsor legjobb negyvenes mezőnyébe.

– Mindig is tervben volt az, hogy az eleinte még Polgár Patrikkal működtetett duónk idővel zenekaros felállássá bővüljön. Nyáron jöttek olyan koncertfelkérések, amikor már picit nagyobb színpadokon állhatunk. Ekkor döntöttük el, hogy szeretnénk egy ütőhangszeres zenészt bevenni a csapatba, így jött Magyar Marcell a képbe. Eleinte még csak egy-két koncertről volt szó, legelőször Veszprémben álltunk színpadra közösen. De annyira jól működtünk együtt, akár, ha a koncerteket, akár, ha a koncerteken kívüli találkozásokat tekintjük, hogy úgy éreztük megvan a közös összhang. Így hát novemberben feltettük a nagy kérdést Marcinak, csatlakozna-e hozzánk zenekari tagként? Nagy örömünkre igent mondott a felkérésre és így alapítottuk meg az Andalgó zenekart – árulta el a Kemma.hu-nak a tatabányai születésű Léhárt Míra.

Míra gyermekkora nagy része Komárom-Esztergomhoz kötődik, ugyanis 14 évet élt vármegyénkben. Az általános iskola alsó tagozatát Oroszlányon, majd Dadon végezte el. Nagyon szerette ezeket az éveket. Rengeteg barátság, táncórák, estékbe nyúló beszélgetések és játékok, felejthetetlen élmények fűzik ide. A vármegye csodaszép kilátását pedig számtalanszor élvezték, sokat kirándultak. Mindig nagy élménnyel és izgalommal tér vissza.

Nagy izgalommal lépnek szombaton színpadra is

– Úgy gondoljuk, hogy a A Dal 2024 azért nagy lehetőség számunkra, ugyanis saját szerzeményünket kell megmérettetni egy ilyen nagy volumenű műsorban. Hatalmas lehetőséget nyújt minden versenyzőnek, feltörekvő zenekarként pedig úgy érezzük, kimondottan megtisztelő, hogy megismerhet minket a szakmai zsűri, illetve a közönség. A legnagyobb célunk a műsorban, hogy ki tudjuk hozni magunkból a maximumot, eljusson az üzenet mindenkinek és mosolyt tudjuk csalni az arcokra. A motivációnk is tulajdonképpen ez. Bárhogyan is fog alakulni a vége, mi úgy tudjunk lejönni a színpadról, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk, és ezért fogunk küzdeni. Nagy megtiszteltetés, hogy ott lehetünk mi is a legjobb 40 dal között. Először olyan hihetetlennek tűnt az egész, hogy mi is ott lehetünk A Dalban, hatalmas volt az öröm, amikor megtudtuk – tette hozzá Míra, aki azt is elárulta, mivel készülnek szombatra.

– Az élő adásra kibővülünk két zenész társunkkal. Zongorán Gombkötő Zoltán, basszusgitáron pedig Őri Sebestyén fog játszani. Sokat ötletelgettünk azon, hogyan “tudnánk még jobban megszólalni“ az élő show-ban. Összeültünk a fiúkkal és összegyúrtuk az elképzeléseket, így a végére összeállt a végleges hangzás. Egy természetes izgulás ilyenkor szerintem mindenkiben van, mi is izgatottak vagyunk. De az izgalom ellenére nagyon várjuk már, nagy a teljesítési vágy bennünk, és kíváncsian várjuk mit fog számunkra tartogatni a szombati élő adás.

Indul A Dal Február 10-én 19:35-kor a Duna TV-n rajtol A DAL 2024 első élő show-ja. A négy vármegyéből bejutott zenekar közül szombaton az Andalgónak szurkolhatunk.

– A Vigyen a szél című dalunkat egy könnyed nyári dalnak tekintjük. A nyárnak megvan az a szabad, boldog, felszabadult hangulata, amely minket is elfogott a szövegírásnál. Az üzenet pedig, hogy értékeljük az életben az apró, pici örömöket, hiszen talán ezek az igazi értékek és “Mindenkinek csak egyszer, de igazán egyszer kell élnie“. Ezt a gondolatmenetet próbáltuk kifejteni ebben a dalban.