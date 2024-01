Sokáig úgy is tűnt, hogy Mazsi nem lesz képes új életet kezdeni. A fiatal özvegy lelkileg igazán mélyre került, de aztán felszívta magát, és újraépítette önmagát és az életét, hiszen tudta: fel kell nevelnie a kislányát.

Több mint másfél év telt el a tragédia óta. Mazsira pedig azóta újra rátalált a szerelem is. Egyesek azonban úgy gondolják, jobban tudják, hogyan is kellene Mazsinak éreznie magát a történtek után, és meddig nem időszerű még boldognak lennie. Szerencsére azért volt olyan kommentelő is, aki nem ítélkezett.

Csak a tisztánlátás végett, Krisztián nem 2023-ban halt meg. (...) Boldog Új Évet Mazsi!

– írta valaki Mazsi posztja alá.

Berki Mazsi egyébként, egy másik, még frissebb Instagram posztjában hosszabban is vallott a 2023-as évéről. Mint írta rengeteg dolog történik vele, és bár szívesen osztaná meg ezeket követőivel, de egy jó ideje teljesen megváltozott az életében az, mit tart igazán fontosnak.

...igazából csak élem az életem. A VALÓSÁGOT, a MINDENNAPOKAT, a CSODÁKAT A CSALÁDOMMAL és KÖRNYEZETEMMEL. Rengeteg változáson mentem keresztül az elmúlt két évben mind testileg, mind lelkileg. A testem életet adott egy kisangyalnak, a lelkem pedig megtanult újjászületni!

– árulta el Mazsi, azzal folytatva, hogy ha ma a tükörbe néz, akkor mosolyogva néz vissza magára.

Változtam, de én így érzem jól magam. ...és úton vagyok, de úgy érzem hamarosan megérkezem... tudjátok mikor azt érzitek... MEGJÖTTEM... most már KEREK EGÉSZ MINDEN!

– fogalmazott Berki Mazsi.