Majka két versenyzőjével is „harcba indul” vasárnap este. Karapancsev Kristóf mindent egy lapra tett fel, külföldi zenészkarrierjét hátrahagyva meg sem állt a Sztárban Sztár leszek! válogatójáig, és íme vasárnap a legjobb három énekes mellett neki is esélye van megnyerni a TV2 tehetségkutatóját. Kristóf az elmúlt hetekben volt fent és lent, túl van egy szakításon is, de semmi nem tántoríthatta el, kizárólag a műsorra koncentrál. Majka döntése alapján a skót énekes, dalszerző Lewis Capaldi bőrébe bújik majd, és mint mondta: óriási megtiszteltetésnek éli meg, hogy a hazai művészvilág nagy kedvencével, Balázs Klárival léphet színpadra.

A legutóbbi adásban Szologjan Edgar némi bizonytalanság után a második dalával mindenkit lenyűgözött, ezzel egyértelművé vált, hogy a döntőben a helye. A sármos örmény származású fiú ezúttal a romantikus előadóművészt, James Arthurt fogja imitálni. Ráadásul Majka olyannyira bízik a srácban, hogy saját zenekarának oszlopos tagját, Nikát is „kölcsönadja” erre a mindent eldöntő estére, így Edgar az aranytorkú énekesnővel lép majd színpadra.

Köllő Babett versenyzője, a 18 esztendős Nagy Alexa, aki saját bevallása szerint is nagyon kinyílt a műsor alatt. A színpadon olyan átalakulásokra képes, hogy szinte rá sem lehet ismerni. Alexa amellett, hogy zseniálisan énekel, táncos alapjait is nagyon jól kamatoztatta produkcióiban, amelyekben a dögös dívától, a laza csajon át egészen az operáig számos karakterben megmutathatta már magát. Mindenből próbálta a maximumot kihozni, és reméli ez most vasárnap sem lesz másképp. Egyéniben Irene Carává alakul át, duettben pedig Nagy Feróval szántják fel a színpadot.

A döntősök mellett a TOP12 minden tagja lázasan készül, hiszen a kiesett versenyzők is visszatérnek egy-egy különleges produkcióval. Az est végén pedig egy valaki, a Sztárban sztár leszek! minden eddiginél nagyobb főnyereményét viheti haza. A győztes ugyanis 2023-ban nem csak „Az ország legsokoldalúbb előadója” címével gazdagodik, hanem 20 millió forint készpénzzel, továbbá egy 10 millió forint értékű autóval is.És hogy ki lesz az? a TV2-n 18:55-kor kezdődő döntőben kiderül!