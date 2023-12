A darabban Hókirálynő szerepébe és bőrébe az esztergomi várszínház igazgatójának lánya, a tehetségét énekesként, színészként és jelmeztervezőként is rendre bizonyító Horányi Juli bújik. Hogy hogyan is történik ez az átalakulás, arról nemrégiben Reels-videót mutatott Juli. A bámulatos előkészületeket a linkre kattintva láthatjátok a saját szemetekkel is.