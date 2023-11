– Országosan rengetegen üzennek, mindenki a segítségét ajánlja föl – mondta Reviczky Gábor, aki érzi az emberek szeretetét és aggódását, a betegség elől pedig a munkába menekül.

– Nagyon élvezem a forgatásokat, sőt, nagyon fontos is, hogy vannak. Le kell valamivel kössem magam. Próbára is kell tennem magam, de azért is nagyon jó, mert nem tudok foglalkozni a betegségemmel és kevésbé érzem a mellékhatásokat. Rettenetesen fáradékony vagyok, különösen a hatodik kemoterápia óta" – árulta el a művész, aki nem engedi, hogy eluralkodjon rajta a kilátástalanság.