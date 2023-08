Ráadásul, aki figyelmesen megtekinti a klipet, annak további ismerős arcok is feltűnhetnek még. Úgy, mint az electric boogie legendás művelője, Szabó György, a zongoraművész-énekesnő Fehér Lili, a sztáralkotó Johny K. Palmer, valamint a Dancing with the Stars-ból ismert tehetséges táncosok, Mikes Anna és Lissák Laura.