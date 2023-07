Amikor kerek évfordulója van egy tragédiának, mindig előkerülnek szívszorító videók. Nem véletlen, hogy a napokban is sokan nézik újra azt a koncertfelvételt, amelynek elején lehajtott fejű Edda-rajongók és zenésztársak állnak egy kopjafa mellett. A harminc évvel ezelőtti kecskédi koncert azért volt egészen különleges, mert itt lépett fel újra az Edda Művek, immár a halálra gázolt Kunos, a zseniális gitáros nélkül. A TKTV felvételén az első dal az Emlékezni című volt...

Ahogy azt a magyar rocktörténelmet csak felületesen is ismerők jól tudják, 1993. július 10-én az Edda fiatal gitárosa hajnalban a motorjával elindult Agárdról, ahová később már hiába várták vissza a zenekar táborába. Annyit lehet tudni, hogy a 25 éves gitárzseni Velencénél, a 7-es főút 47-es kilométerénél éppen visszafordult, amikor az utána küldött testőr halálra gázolta.

Pataky Attila, a zenekar frontembere még három évtizeddel a tragédia után is nehezen beszél a zenésztársa elvesztéséről. A Borsnak annyit mondott, hogy Péter emlékére gyertyát gyújt, de nem megy el a baleset helyszínén álló emlékműhöz, mert még ma sem képes feldolgozni a halálát.

– Örök hiányérzetet hagyott bennem és ez a fájdalom nem múlik, hiába telt el már harminc év. Vannak sebek, melyeket az idő sem képes begyógyítani...

Kun Péter 1991 tavaszától volt az EDDA Művek gitárosa, a május 1-jei Pecsa-koncerten mutatkozott be. Az együttes új erőre kapott a tehetséges, fiatal gitárossal. Péter 1993. július 10-én, azon a napon halt meg, amikor barátnőjével megismerkedésük 3. évfordulóját tartották volna, aki épp akkor volt négy hónapos terhes. Temetésére több ezer gyászoló jelenlétében 1993. július 17-én került sor a százhalombattai katolikus temetőben. Kun Péter emlékét a baleset helyszínén ma is őrzi egy emlékmű, ami egy gitárt ábrázol és ami azóta is a rajongók zarándokhelye.