Magyarország egyik legismertebb klinikai szakpszichológusa és írónője, a Tatán nevelkedett dr. Almási Kitti volt a vendége Kadarkai Endre Szavakon túl című műsorának - derül ki a Ripost.hu cikkéből. Itt a pszichológus őszintén mesélt élete nehezebb időszakáról, amikor olyan műtétre szorult, ami közben akár az életét is elveszíthette volna.

Néhány éve volt egy olyan műtétem, ahol rosszul is végződhetett volna. Nem sok kellett ahhoz, hogy most itt legyek, vagy nem. Ott nagyon sok mindent végiggondolsz a saját fontosságodról, hogy kinek vagy te fontos

– kezdte beszámolóját a klinikus a műsorban. A most már 40 felett járó, bomba formában lévő doktornőnek hatalmas életbölcsességet adott ez az időszak, és talán ennek köszönheti, hogy azóta egyáltalán nem bánja az idő múlását.

Ott felfogod a múlandóságot. Ez nagyon mélyen megérintett és emiatt talán egy kicsit jobban bírom kezelni az öregkort

– tette hozzá Almási Kitti. A műsor során még szó esett arról is, hogy vidéki lányként hogyan tört ki a mikrokörnyezetéből, és végezte el a pszichológia szakot, illetve arról is, hogy ő hogyan kezelte a saját problémáit, és hogyan tudta ezt kamatoztatni a más emberek gyógyításában is.

A teljes műsorról készült videót a doktornő is megosztotta hivatalos Facebook-oldalán: