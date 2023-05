Ennek köszönhetően az elmúlt hétvégén a mosonmagyaróvári Flexum Thermal & Spa-ban megrendezett Felkészítő Táborban vett részt a több mint 75 ezer követővel rendelkező 24 éves szépség, ahonnan még 3 versenyzőtől köszöntek el a szervezők, hogy kialakuljon a végső mezőny. A tábor pedig a lehető legjobban alakult Alexandra számára, hiszen bejutott döntőbe, amelyről Instagram-oldalán számolt be. A kommentek kitörő örömmel fogadták a hírt, többen már most a végső győztesnek kiáltották ki Alexandrát, míg mások szívből gratuláltak, és további sok sikert kívántak neki.

Legújabb képén pedig egy benzinkúton pózolt Alexandra, posztjában pedig nagyon köszöni követőinek, hogy bekerülhetett a verseny döntőjébe, hiszen ez nekik is köszönhető.

Kialakult tehát a 12 fős döntős mezőny, amit a május 13-án, a Mega Show-n, a Four Seasons - Gresham Palace-ban rendeznek meg. Itt dől el, ki lesz Magyarország első közösségi média királynője. A díjazás 5 millió forint és egy két személyes all inclusive út Dubajba. A verseny zsűrijében Kabát Péter, Vasvári Vivien, Szabó András Csuti, Rubint Réka, valamint a Cápák Közöttből is ismert milliárdos vállalkozó, befektető, Balogh Levente kapott helyet.