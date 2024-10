Pár szóban nehéz lenne összefoglalni Szoboszlai Dominik hetét. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy Liverpoolba igazolása után ez volt a legzsúfoltabb, de szinte biztosan a legörömtelibb hete is. A magyar válogatott csapatkapitány lánykérésének híre futótűzként terjedt a közösségi médiában, természetesen eljutott Liverpoolba is, ahol csapattársa és jó barátja cukkolni is kezdte, számolt be róla a feol.hu.

Először egy dupla a Nemzetek Ligájában a bosnyákok ellen, majd a legboldogabb igen barátnőjétől, Buzsik Borkától. Aztán még egy kis hab a tortára, 300 milliós Lamborghini Revuelto álomverda a garázsba. Az autóvásárlás ténye annyira nem hozta lázba a liverpooli csapattársakat, azonban a lánykérés már annál inkább. Dominik talán legjobb barátja, Trent Alexander Arnold első dolga az volt, hogy az örömhírrel cukkolja a magyar szárt.

Az angol válogatott hátvéd amint megérkezett a vörösök edzőtermébe rögtön az interneten közzétett mondatával heccelte Szoboszlait.

Igent mondott, fiúk!

Bármilyen furcsa is, de Szoboszlai Dominik hete még nem ért véget. Egy igazi Premier League rangadón, az Anfield Roadon, a Chelsea ellen teheti fel a koronát az elmúlt napok mozgalmaira. Buzsik Borka ezt a találkozót már menyasszonyként nézheti végig.