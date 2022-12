Timi és Attila mondhatni keretbe foglalta amúgy a műsort, hiszen a szőkeség kapta az első csókot, az első kétszemélyes randit. Aztán amikor most a egy híd korlátjára szerelemlakatot tettek, meg is illetődött a lovászlány, és így fogalmazott: „Nem gondoltam volna, hogy már itt tartunk”.

A Borsnak arról is mesélt Timi, hogy a titka talán az lehetett, hogy nem akarta mindenáron meghódítani Attilát.

− Nem nyomultam gátlástalanul, de nem lehetett nem észrevenni a vonzalmat, ami köztünk van. Ha jól számoltam, a legtöbb randit is velem töltötte Attila, ez is biztos az előnyömre vált. A finálé után még egy napot kettesben maradtunk Toszkánában, kamerák és stáb nélkül. Felejthetetlen emlék lesz, de nemcsak ez a nap, hanem az egész forgatás. Óriási önismereti utazás, hatalmas kaland, barátságok. Bármikor újra belevágnék! – tette hozzá.