Ahogy arról már korábban beszámoltunk, január 27-én Debrecen belvárosában rabolt ki két férfi egy ékszerüzletet, majd a zsákmányukkal eszeveszett menekülésbe kezdtek, azonban a rendőrök is a nyomukba eredtek. Az ámokfutás sokáig nem tartott, mert a rablópár egy kanyar ívét elhibázta, majd a parkoló autóknak ütközött. Futva próbálták folytatni a menekülést, de esélyük sem volt.

A filmbe illő estről videó is készült, amely nagyon gyorsan elterjedt az interneten. A TikTok-felhasználók többségét is megihlette a felvétel. Az egyik felhasználó például a tatabányai születésű kiváló sportkommentátor Forma–1-es kommentárját vágta a videó alá. Az Exatlon egykori házigazdájának minden mondata tökéletesen illik az egyébként felháborító képsorokhoz. Ezzel a kommentálással nézve biztosan mosolyt csal az arcodra a felvétel, amit természetesen megmutatunk nektek is.

