Alighogy bejelentette Berki Krisztián és Mazsi, hogy házasságuk válságba került, de megtesznek mindent, hogy helyrehozzák, ismét támadások érték a sztárpárt – tudtuk meg a borsonline.hu oldalról.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy válságban van Berkiék kapcsolata. Ráadásul többeknek feltűnt, hogy Mazsi oldaláról hiányoznak a Krisztiánnal közös posztok, így sejthető volt, hogy valami nincs rendben. Most azonban Krisztián rakott ki egy videót, amin párja is megjelenik. A kommentelőknek a figyelmét azonban inkább a babakocsi hívta fel, hiszen az elektromos, így az akkor is ringatja a babát, ha Mazsi nincs ott. Nem is kímélték a párt, véleményüket néhányan egész durván fogalmazták meg.

Fontos! Ne is kelljen anyukának semmit csinálni. Hány napig lesz szent a béke? Hiteltelen emberek vagytok – írta valaki a videó alá.

– Lusta anya babakocsija, annyira nem képes, hogy tologassa a lányát – írta egy másik kommentelő.