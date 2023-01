Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke az MTI-nek a sajtótájékoztató után kiemelte: Kőszeg példamutató módon ápolja Lóránt Gyula emlékét, ennek a tiszteletadásnak a jele az emlékév szervezésének gondolata is, amelyet az Aranycsapat Testület nemcsak támogat, de maga is bekapcsolódik annak szervezésébe, és várják a további csatlakozókat is.

Hangsúlyozta, ha a kezdeményezéshez csatlakoznak azok a települések, sportegyesületek, amelyek Lóránt Gyula életéhez és labdarúgó pályafutásához köthetők, az emlékév akár országossá is bővülhet.

Hozzáfűzte: a századik születésnap mellett, idén más kerek évfordulók is vannak, hiszen Lóránt Gyula 80 évvel ezelőtt, 1943-ban lett a partiumi Nagyváradi AC labdarúgója, amellyel később magyar bajnokságot is nyert. Hetven éve volt az Európa Kupa-döntő, ahol Rómában a magyar válogatott, Lóránttal a soraiban, 3-0-ra verte az olaszokat, illetve szintén 1953-ban, november 25-én rendezték az „évszázad mérkőzését”, az Anglia elleni 6-3-as győzelem során az Aranycsapat játékosaként szintén a kezdőcsapat tagja volt.

Felidézte azt is, hogy a kiemelkedő tehetségű játékos 1952-ben olimpiai bajnok, 1954-ben pedig világbajnoki ezüstérmes lett csapatával.

Lomnici Zoltán emlékeztetett: Lóránt Gyula edzőként is jelentős eredményeket ért el, több német csapat, köztük a Bayern München trénere is volt, később Görögországban a PAOK Szaloniki csapatával pedig bajnokságot nyert.