– Az utóbbi időben szinte folyamatos áremelések milyen hatással voltak a tervekre? Kellett emiatt módosítani? – kérdeztük Fülöp Gábor ügyvezető igazgatót.

– Az áremelések hatására az árbevételünk jelentősen megnőtt. Ez egyértelműen pozitív, ennek is köszönhető, hogy abszolút rekord várható. Hozzá kell tennem, hogy az eredményességre ez nem mondható el, hiszen például a béreket jelentősen emeltük, valamint az alapanyag- és energiaárak is emelkednek. Az alapanyagok árának növekedését egyébként a legtöbb ügyfél elfogadta, de például bonyolítja a helyzetet az ellátás bizonytalansága. Emiatt egyre több pénz „áll” nyersanyagban, valamint félkész termékekben.

Az ASG legújabb, gyorsan és pontosan dolgozó gépe, mellette Fazekas István

Forrás: Flajsz Péter / 24 Óra

Elkészült a jubileumi alváz - Immár két évtizede megrendelője a tatabányai ASG-nek a multinacionális Sandvik cég. – Rendszeresen kérik, hogy készítsünk nekik fúrószárakkal is ellátott bányagép alvázakat – mondja Fülöp Gábor. – Augusztus elején fejeztük be a háromszázadikat, ez szerintem mindkét fél részéről szép jubileumnak számít. A bányászat fellendülőben van a világon, tehát a jövőben várhatóak újabb megrendelések tőlük. Érdekesség, hogy nagyon hosszú útra indul a berendezés: információim szerint Dél-Afrikában kap munkát. A tervek szerint bővül a termékpaletta, jövőre várható egy új típusú alváz gyártása. Az új modell különbözik a jelenleg gyártottól abban, hogy ezúttal a földfelszín felett kell majd szolgálatot teljesítenie, felszíni fejtésre alkalmas gépet szolgál ki.

– Milyen jelentősebb megrendeléseket teljesített már ebben az évben az ASG?

– A régi partnereinkkel továbbra is jó a kapcsolat. Jelentősek a megrendelések 2022-ben a hollandiai Caterpillartól, sorozatban gyártunk számukra az építőiparban használatos munkagép alkatrészeket. Az egykori Joy, ma japán Komatsu nevű cégnek eddig három hatalmas alvázat készítettünk, amelynek segítségével kálium-karbonátot, a műtrágya egyik alapanyagát bányásszák.

– Milyen nagyobb beruházást fejeztek be mostanában?

– Büszkének és egyben szerencsésnek érzem magam, hogy a napelemes rendszerünk a napokban elkészült, már csak néhány engedélyre várunk, és kezdhetjük a költségek csökkentését, a megtakarítást. Amikor bő két éve pályáztunk erre, a megtérüléshez három és fél évet számoltunk, most akár hat hónapra is lecsökkenhet ez az idő. Ezzel párhuzamosan valamennyi csarnokunkban LED-es lett a világítás.

– Önerőből vagy pályázati forrásból készülnek-e gépvásárlásra, technológiai fejlesztésre?

– Egy új forgácsológépet mindenképpen szeretnénk vásárolni, a meglévőket csúcsra járatjuk. Hogy pályázunk-e, azon múlik, milyenek lesznek a feltételek. Remélem, meg tudunk majd azoknak felelni, ha mégsem, marad az önerő.

– Hogyan alakul a dolgozók száma? Tudnak új munkavállalókat találni illetve mit tesznek a csábítás ellen?

– Jelenleg több mint kétszázan vagyunk, de szinte minden munkakörben várjuk a jelentkezőket. Nálunk hagyományosan jó a csapatszellem. Ennek erősítését szolgálja, hogy szeptemberben végre megint rendezünk családi napot. Apró figyelmesség, de talán említésre érdemes, hogy nyáron fagyit, télen gyümölcsöt osztunk. A támogatások sokfélék, például a tanév előtt az iskolakezdést segítjük dolgozóink gyerekeinek, de van lehetőség otthoni munkavégzésre is. Rendszeresek a különböző képzések, beiskolázások és a csapatépítő tréningek. Sokan hűségesek hozzánk, a fluktuáció átlag alatti. A csábítás sajnos folyamatos, gyakorlatilag egymásra licitálnak mostanában a cégek. Hozzáteszem még, hogy a jó kezdeményezések felkarolását mindig fontosnak tartottuk. Most tervezzük például, hogy támogatjuk a Gerecse 50 teljesítménytúra négy évtizedes történetéről szóló könyv megjelenését: több kollégánk is rendszeresen részt vett a nagy gyaloglásokon 1982-től napjainkig.