Rengeteget sportolok, odafigyelek egyébként a diétára is. Azt gondolom, hogy nekem ez a kötelességem, hiszen a testemből is élek többek között. Rengeteget futok, napi négy-öt órát lovagolok, és emellett figyelek a lelki épülésemre is. Anyukám sokáig mondta, hogy ne fogyjak többet, nehogy összeessek, de ez nem áll fenn. Nagyon okosan és ügyesen kell elosztani azt a napi kettő vagy három étkezést