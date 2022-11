Zolika állandó felügyeletre szorul, normál iskolába járni nem tud, Marika pedig erején felül küzd, hogy életben tartsa mindkettejüket. Az egymillió forintos adományból fizetik majd a kisfiú otthoni taníttatását és a mindennapi megélhetésüket is ebből a pénzből biztosítják. 230 ezer forintból élnek: ennyiből tartják fenn a lakást, szerzik be az ételt és a gyógyszereket. Minden másnap dialízisre járnak. A kisfiú húgycsövét ki kellett ültetni, jelenleg sztómazsákkal él és kanül van beépítve a mellkasába a dialízis miatt. Súlyos halláskárosodása okán csak hatéves korában kezdett beszélni, s még most is nehezen kommunikál.

A nagymama éjszakákon át sír, napokig nem alszik – gyötrődik, hogy mi lesz velük

Zolika idén nyáron már majdnem kapott új vesét, a roham miatt azonban lemaradt a lehetőségről. Most ismét várnak és reménykednek.

– Ha kapnék új vesét, tudnék iskolába járni és találkozhatnék a barátaimmal is. Ezt most nem tehetem meg, mert beteg vagyok

– mondta Zolika.