G-csoport, 3. forduló

Kamerun–Brazília 1-0 (0-0)

Loszaíl, Loszaíli Nemzeti Stadion, 85986 néző, vezette: Elfath (Atkins, Parker - amerikaiak).

Kamerun: Epassy – Fai, Wooh, Ebosse, Tolo – Anguissa, Kunde (Ntcham, 68.) – Mbeumo (Toko Ekambi, 64.), Choupo-Moting, Ngamaleu (Ngom Mbekeli, 86.) – Aboubakar. Szövetségi kapitány: Rigobert Song.

Brazília: Ederson – Dani Alves, Militao, Bremer, Telles (Marquinhos, 54.) – Fabinho, Fred (Bruno Guimaraes, 55.) – Antony (Raphinha, 79.), Rodrygo (Éverton Ribeiro, 55.), Martinelli – Gabriel Jesus (Pedro, 64.). Szövetségi kapitány: Tite.

Gólszerző: Aboubakar (90+2.).

Kiállítva: Aboubakar (90+3.).

A már biztos továbbjutó, ezáltal az eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosokkal felálló, de így is roppant erős brazilok azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést és a kapujukhoz szegezték Kamerunt. Az első veszélyes lehetőség Martinelli előtt adódott a 15. percben, de fejesét Epassy védte. A brazilok továbbra is fölényben játszottak, de nem tudták áttörni a kameruni védelmet. Az első félidő ráadásában aztán az afrikai csapat is közel került a gólszerzéshez, de Ederson védte Mbeumo fejesét.

A második játékrész elején Aboubakar nem sokkal lőtt mellé, ettől függetlenül továbbra is a brazilok irányították a mérkőzést, de az önfeláldozóan játszó Kamerun minden támadást visszavert. Az ötszörös világbajnok fölénye egyre nyomasztóbb lett, de nem, hogy nem tudta megszerezni a vezetést Tite csapata, a ráadás második percében gólt kapott. Mbekeli tökéletes jobb oldali beadását követően Aboubakar gyönyörű fejest küldött a brazil kapu bal oldalába. A kameruni középcsatár örömében levette a mezét, amiért megkapta a második sárga lapját. A brazilok most már az egyenlítésért küzdöttek, Bruno Guimaraes kihagyott még egy ziccert, így Kamerun óriási meglepetésre győzni tudott. Ez sem volt elég azonban az afrikai csapat számára a továbbjutáshoz, Brazília viszont csoportelsőként lépett tovább és a nyolcaddöntőben Dél-Koreával találkozik.