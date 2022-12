H-csoport, 3. forduló

Dél-Korea–Portugália 2-1 (1-1)

Al-Rajjan, Egyetemvárosi Stadion, 44097 néző, vezette: Tello (Brailovsky, Chade - argentinok).

Dél-Korea: Kim Szun Kju – Kim Mun Hvan, Kvon Kjung Von (Szon Dzsun Ho, 81.), Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu – Hvang In Bom, Dzsung Vu Jung – Li Kang In (Hvang I Dzso, 81.), Li Dzse Szun (Hvang Hi Csan, 65.), Szon Hung Min – Cso Ku Szung (Cso Ju Min, 90+3.). Szövetségi kapitány: Paulo Bento.

Portugália: Diogo Costa – Diogo Dalot, António Silva, Pepe, Joao Cancelo – M. Nunes (Palhinha, 65.), Rúben Neves (Rafael Leao, 65.), Vitinha (W. Carvalho, 81.) – Joao Mário (B. Silva, 81.), C. Ronaldo (A. Silva, 65.), Horta. Szövetségi kapitány: Fernando Santos.

Gólszerző: Kim Jung Kvon (27.), Hvang Hi Csan (90+1.), ill. Horta (5.).