A szenegáli válogatott sincs könnyű helyzetben, nem szerepelhet ugyanis a keretben Ismail Jakobs. Zach Lowy podcaster arról twittelt egyébként, hogy a szenegáli honosítási eljárást nem sikerült időben befejezni, így Aliou Cissé szövetségi kapitánynak be kellett hívnia Moussa Ndiayét. Itt is érdekes a helyzet, Ndiaye ugyanis lényegében nászajándékba, az esküvője napján kapta meg a meghívót. Így nászút helyett Katarba utazott

A Senego nevű portál arról ír egyébként, hogy már eleve Jakobsit is pótemberként hívták be, miután lesérült egy másik szenegáli focista, Sadio Mané. Mindemellett bíznak a legjobbakban és a FIFA döntésében, és remélik, hogy ha az első meccsen nem is lehet ott Jakobs, a második már igen.

Ahogy vb-menetrendünkből is látható, Szenegál 21-én játszana először, majd 29-én lépne újra pályára.

Minden, ami világbajnokság: kattints és kövesd a híreket!