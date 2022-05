A két túrázó egyikének állapota „nagyon súlyos”, őt helikopterrel szállították kórházba – mondta a polanai tájvédelmi terület ügyvezető igazgatója.

Vladimira Fabriciusova a sme.sk hírportálnak nyilatkozva borzalmasnak írta le a férfi sérüléseit: „nincs többé arca”.

A túrázó testének többi része is súlyosan károsodott. Társa harapásokat és komoly sokkot szenvedett el.

Ő mondta el a hatóságoknak, hogy szerda este váratlanul, néhány méterrel maguk előtt megláttak egy medvebocsot. A következő pillanatban már rájuk is rontott az anyamedve. A férfi először elmenekült. Amikor visszament, hogy segítsen súlyosan sebesült társán, hirtelen a medve is visszatért, és őt is megtámadta.

A legutóbbi hivatalos állami számlálás alapján 2016-ban több mint 1200 medve élt vadon Szlovákiában. Ha időben észreveszik az embert, általában kitérnek az útjából, mielőtt az tudomást szerez róluk. Ha azonban úgy érzik, fenyegetik őket vagy kicsinyeiket, támadni is képesek.

Szakértők többször hangsúlyozták, hogy a konfliktusok az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak. Ez a turisták helytelen viselkedésével is összefügg, akik jó fotóra vadászva élelemmel csalogatják az állatokat, mire ezek levetkőzik természetes félelmüket, és egyre inkább közelednek az emberhez.

