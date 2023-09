Az Android mobilt használók többségének majdnem éppen olyan evidens döntés Samsung okosórát választania, mint az iPhone felhasználóknak az Apple Watch-ot. De csak majdnem: droidos fronton akad még számos versenyző, amelyik vagy olcsóbban, vagy többet kínál a felhasználóknak.

Miben változott a Samsung Galaxy Watch 6 Classic az elődjéhez képest?

Először is és legfőképpen: meghallgatták a felhasználók panaszát és visszatért a forgatható lünetta az előlapra! Ráadásul keskenyebben. Aztán kicsit jobb lett az akku élettartama, Wear OS 4 rendszerrel érkezett, ami ígéretes változás a szoftveres választék bővülése miatt.

Egy szóval, minden egy kicsit javult a tavalyihoz képest. Drágább lett, mint minden: a 43 mm-es 169, a 47 mm-es 179 ezer forintért kapható.

Forrás: Samsung

Ha csak úgy rápillantunk, mintha pontosan ugyanaz az óra lenne, mint tavaly vagy tavalyelőtt. Valamivel nagyobb, de továbbra is ezüst és fekete színben kapható – miben másban lehetne? Az alapmodell változatlanul alumínium, a Classic továbbra is rozsdamentes acél. Méretes, férfias darab, akinek egyessel kezdődik a személyi száma, annak legyen csuklója is hozzá.

Viszont sikerült nagyobb kijelzőt és akkumulátort építeni bele anélkül, hogy a mérete tovább nőtt volna.

A hardver nem változott a tavalyihoz képest, leszámítva a kicsit nagyobb akkumulátorokat és az új Exynos W930 lapkakészletet. Ami a Samsung szerint 18 százalékkal gyorsabb. Adott a beépített GPS, a 3 az 1-ben bioszenzor, amely lehetővé teszi a pulzusszám, az EKG és a testösszetétel elemzését.

És elkezdte hasznosítani a gyártó a hőmérséklet-érzékelőt: az Apple Watchhoz hasonlóan a hőmérsékleti adatok is beépülnek a fejlett cikluskövetésbe. És itt a Thermo Check alkalmazás is.

Számos szoftveres újdonság között jött új sportprofil, amely pontosabb GPS-adatokat ad, egyedi edzésprogramokat hozhatunk létre.